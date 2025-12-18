- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
103 (74.10%)
Loss Trade:
36 (25.90%)
Best Trade:
61.28 USD
Worst Trade:
-43.32 USD
Profitto lordo:
1 264.29 USD (35 428 pips)
Perdita lorda:
-1 039.01 USD (27 581 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (162.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
204.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
91 (65.47%)
Short Trade:
48 (34.53%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
12.27 USD
Perdita media:
-28.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-71.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.24 USD (2)
Crescita mensile:
1.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.63 USD
Massimale:
290.76 USD (22.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ECNx
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ECNx
|225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ECNx
|7.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.28 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +162.48 USD
Massima perdita consecutiva: -71.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Deltafx-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
nice bot
Non ci sono recensioni