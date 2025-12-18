SinyallerBölümler
Zheng Hui Cheng

CHEN168

Zheng Hui Cheng
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
18 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (62.50%)
En iyi işlem:
285.90 USD
En kötü işlem:
-210.46 USD
Brüt kâr:
1 572.57 USD (19 706 pips)
Brüt zarar:
-2 029.03 USD (16 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (463.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
463.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
39 (81.25%)
Satış işlemleri:
9 (18.75%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-9.51 USD
Ortalama kâr:
87.37 USD
Ortalama zarar:
-67.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-479.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-557.46 USD (6)
Aylık büyüme:
-12.60%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
679.71 USD
Maksimum:
1 139.57 USD (203.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# -456
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +285.90 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +463.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -479.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.18 05:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
