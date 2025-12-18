- Büyüme
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
18 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (62.50%)
En iyi işlem:
285.90 USD
En kötü işlem:
-210.46 USD
Brüt kâr:
1 572.57 USD (19 706 pips)
Brüt zarar:
-2 029.03 USD (16 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (463.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
463.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
39 (81.25%)
Satış işlemleri:
9 (18.75%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-9.51 USD
Ortalama kâr:
87.37 USD
Ortalama zarar:
-67.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-479.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-557.46 USD (6)
Aylık büyüme:
-12.60%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
679.71 USD
Maksimum:
1 139.57 USD (203.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|-456
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
