Negociações:
63
Negociações com lucro:
21 (33.33%)
Negociações com perda:
42 (66.67%)
Melhor negociação:
285.90 USD
Pior negociação:
-210.46 USD
Lucro bruto:
2 055.15 USD (31 405 pips)
Perda bruta:
-2 377.51 USD (24 348 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (463.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
482.58 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
28.46%
Depósito máximo carregado:
10.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
54 (85.71%)
Negociações curtas:
9 (14.29%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-5.12 USD
Lucro médio:
97.86 USD
Perda média:
-56.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-440.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-557.46 USD (6)
Crescimento mensal:
-19.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
46%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
679.71 USD
Máximo:
1 139.57 USD (203.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.08% (1 020.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.08% (37.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|-322
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +285.90 USD
Pior negociação: -210 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +463.38 USD
Máxima perda consecutiva: -440.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
