Zheng Hui Cheng

CHEN168

Zheng Hui Cheng
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -58%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
21 (33.33%)
Negociações com perda:
42 (66.67%)
Melhor negociação:
285.90 USD
Pior negociação:
-210.46 USD
Lucro bruto:
2 055.15 USD (31 405 pips)
Perda bruta:
-2 377.51 USD (24 348 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (463.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
482.58 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
28.46%
Depósito máximo carregado:
10.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
54 (85.71%)
Negociações curtas:
9 (14.29%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-5.12 USD
Lucro médio:
97.86 USD
Perda média:
-56.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-440.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-557.46 USD (6)
Crescimento mensal:
-19.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
46%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
679.71 USD
Máximo:
1 139.57 USD (203.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.08% (1 020.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.08% (37.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# -322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

自動化交易
Sem comentários
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 05:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
