Zheng Hui Cheng

CHEN168

0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -58%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
63
Gewinntrades:
21 (33.33%)
Verlusttrades:
42 (66.67%)
Bester Trade:
285.90 USD
Schlechtester Trade:
-210.46 USD
Bruttoprofit:
2 055.15 USD (31 405 pips)
Bruttoverlust:
-2 377.51 USD (24 348 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (463.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
482.58 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
26.92%
Max deposit load:
10.06%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
54 (85.71%)
Short-Positionen:
9 (14.29%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
97.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-56.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-440.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-557.46 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-36.03%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
46%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
679.71 USD
Maximaler:
1 139.57 USD (203.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.08% (1 020.14 USD)
Kapital:
4.08% (37.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# -322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +285.90 USD
Schlechtester Trade: -210 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +463.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -440.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

自動化交易
Keine Bewertungen
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 05:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
