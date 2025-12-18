SeñalesSecciones
Zheng Hui Cheng

CHEN168

Zheng Hui Cheng
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 -58%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
21 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
42 (66.67%)
Mejor transacción:
285.90 USD
Peor transacción:
-210.46 USD
Beneficio Bruto:
2 055.15 USD (31 405 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 377.51 USD (24 348 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (463.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
482.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
28.46%
Carga máxima del depósito:
10.06%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
54 (85.71%)
Transacciones Cortas:
9 (14.29%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-5.12 USD
Beneficio medio:
97.86 USD
Pérdidas medias:
-56.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-440.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-557.46 USD (6)
Crecimiento al mes:
-19.29%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
46%
Reducción de balance:
Absoluto:
679.71 USD
Máxima:
1 139.57 USD (203.55%)
Reducción relativa:
De balance:
86.08% (1 020.14 USD)
De fondos:
4.08% (37.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# -322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

自動化交易
No hay comentarios
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 05:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
