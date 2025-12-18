- 成长
交易:
61
盈利交易:
21 (34.42%)
亏损交易:
40 (65.57%)
最好交易:
285.90 USD
最差交易:
-210.46 USD
毛利:
2 055.15 USD (31 405 pips)
毛利亏损:
-2 274.95 USD (23 067 pips)
最大连续赢利:
6 (463.38 USD)
最大连续盈利:
482.58 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
40.83%
最大入金加载:
10.06%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.19
长期交易:
52 (85.25%)
短期交易:
9 (14.75%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-3.60 USD
平均利润:
97.86 USD
平均损失:
-56.87 USD
最大连续失误:
13 (-440.49 USD)
最大连续亏损:
-557.46 USD (6)
每月增长:
-9.77%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
44%
结余跌幅:
绝对:
679.71 USD
最大值:
1 139.57 USD (203.55%)
相对跌幅:
结余:
86.08% (1 020.14 USD)
净值:
3.22% (35.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|-220
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|8.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +285.90 USD
最差交易: -210 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +463.38 USD
最大连续亏损: -440.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
自動化交易
