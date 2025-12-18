信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CHEN168
Zheng Hui Cheng

CHEN168

Zheng Hui Cheng
0条评论
14
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 -53%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
61
盈利交易:
21 (34.42%)
亏损交易:
40 (65.57%)
最好交易:
285.90 USD
最差交易:
-210.46 USD
毛利:
2 055.15 USD (31 405 pips)
毛利亏损:
-2 274.95 USD (23 067 pips)
最大连续赢利:
6 (463.38 USD)
最大连续盈利:
482.58 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
40.83%
最大入金加载:
10.06%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.19
长期交易:
52 (85.25%)
短期交易:
9 (14.75%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-3.60 USD
平均利润:
97.86 USD
平均损失:
-56.87 USD
最大连续失误:
13 (-440.49 USD)
最大连续亏损:
-557.46 USD (6)
每月增长:
-9.77%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
44%
结余跌幅:
绝对:
679.71 USD
最大值:
1 139.57 USD (203.55%)
相对跌幅:
结余:
86.08% (1 020.14 USD)
净值:
3.22% (35.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# -220
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 8.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +285.90 USD
最差交易: -210 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +463.38 USD
最大连续亏损: -440.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

自動化交易
没有评论
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 05:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
