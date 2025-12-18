SegnaliSezioni
Zheng Hui Cheng

CHEN168

0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
18 (37.50%)
Loss Trade:
30 (62.50%)
Best Trade:
285.90 USD
Worst Trade:
-210.46 USD
Profitto lordo:
1 572.57 USD (19 706 pips)
Perdita lorda:
-2 029.03 USD (16 957 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (463.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
463.38 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
39 (81.25%)
Short Trade:
9 (18.75%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-9.51 USD
Profitto medio:
87.37 USD
Perdita media:
-67.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-479.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-557.46 USD (6)
Crescita mensile:
-12.60%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
679.71 USD
Massimale:
1 139.57 USD (203.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -456
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +285.90 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +463.38 USD
Massima perdita consecutiva: -479.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.18 05:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
