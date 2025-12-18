- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
18 (37.50%)
Loss Trade:
30 (62.50%)
Best Trade:
285.90 USD
Worst Trade:
-210.46 USD
Profitto lordo:
1 572.57 USD (19 706 pips)
Perdita lorda:
-2 029.03 USD (16 957 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (463.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
463.38 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
39 (81.25%)
Short Trade:
9 (18.75%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-9.51 USD
Profitto medio:
87.37 USD
Perdita media:
-67.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-479.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-557.46 USD (6)
Crescita mensile:
-12.60%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
679.71 USD
Massimale:
1 139.57 USD (203.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|-456
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +285.90 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +463.38 USD
Massima perdita consecutiva: -479.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
自動化交易
Non ci sono recensioni