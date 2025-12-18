シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CHEN168
Zheng Hui Cheng

CHEN168

Zheng Hui Cheng
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -58%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
21 (33.33%)
損失トレード:
42 (66.67%)
ベストトレード:
285.90 USD
最悪のトレード:
-210.46 USD
総利益:
2 055.15 USD (31 405 pips)
総損失:
-2 377.51 USD (24 348 pips)
最大連続の勝ち:
6 (463.38 USD)
最大連続利益:
482.58 USD (3)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
28.46%
最大入金額:
10.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
54 (85.71%)
短いトレード:
9 (14.29%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-5.12 USD
平均利益:
97.86 USD
平均損失:
-56.61 USD
最大連続の負け:
13 (-440.49 USD)
最大連続損失:
-557.46 USD (6)
月間成長:
-19.29%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
46%
残高によるドローダウン:
絶対:
679.71 USD
最大の:
1 139.57 USD (203.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.08% (1 020.14 USD)
エクイティによる:
4.08% (37.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# -322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +285.90 USD
最悪のトレード: -210 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +463.38 USD
最大連続損失: -440.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

自動化交易
レビューなし
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 05:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
