- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
21 (33.33%)
損失トレード:
42 (66.67%)
ベストトレード:
285.90 USD
最悪のトレード:
-210.46 USD
総利益:
2 055.15 USD (31 405 pips)
総損失:
-2 377.51 USD (24 348 pips)
最大連続の勝ち:
6 (463.38 USD)
最大連続利益:
482.58 USD (3)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
28.46%
最大入金額:
10.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
54 (85.71%)
短いトレード:
9 (14.29%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-5.12 USD
平均利益:
97.86 USD
平均損失:
-56.61 USD
最大連続の負け:
13 (-440.49 USD)
最大連続損失:
-557.46 USD (6)
月間成長:
-19.29%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
46%
残高によるドローダウン:
絶対:
679.71 USD
最大の:
1 139.57 USD (203.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.08% (1 020.14 USD)
エクイティによる:
4.08% (37.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|-322
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +285.90 USD
最悪のトレード: -210 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +463.38 USD
最大連続損失: -440.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
自動化交易
