- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
21 (34.42%)
Убыточных трейдов:
40 (65.57%)
Лучший трейд:
285.90 USD
Худший трейд:
-210.46 USD
Общая прибыль:
2 055.15 USD (31 405 pips)
Общий убыток:
-2 274.95 USD (23 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (463.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
482.58 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
40.83%
Макс. загрузка депозита:
10.06%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
52 (85.25%)
Коротких трейдов:
9 (14.75%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-3.60 USD
Средняя прибыль:
97.86 USD
Средний убыток:
-56.87 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-440.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-557.46 USD (6)
Прирост в месяц:
-9.77%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
679.71 USD
Максимальная:
1 139.57 USD (203.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.08% (1 020.14 USD)
По эквити:
3.22% (35.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|-220
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|8.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +285.90 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +463.38 USD
Макс. убыток в серии: -440.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
-53%
0
0
USD
USD
973
USD
USD
14
44%
61
34%
41%
0.90
-3.60
USD
USD
86%
1:500