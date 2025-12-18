СигналыРазделы
Zheng Hui Cheng

CHEN168

Zheng Hui Cheng
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 -53%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
21 (34.42%)
Убыточных трейдов:
40 (65.57%)
Лучший трейд:
285.90 USD
Худший трейд:
-210.46 USD
Общая прибыль:
2 055.15 USD (31 405 pips)
Общий убыток:
-2 274.95 USD (23 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (463.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
482.58 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
40.83%
Макс. загрузка депозита:
10.06%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
52 (85.25%)
Коротких трейдов:
9 (14.75%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-3.60 USD
Средняя прибыль:
97.86 USD
Средний убыток:
-56.87 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-440.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-557.46 USD (6)
Прирост в месяц:
-9.77%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
679.71 USD
Максимальная:
1 139.57 USD (203.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.08% (1 020.14 USD)
По эквити:
3.22% (35.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# -220
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 8.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +285.90 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +463.38 USD
Макс. убыток в серии: -440.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

自動化交易
Нет отзывов
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 05:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
