- 자본
- 축소
트레이드:
67
이익 거래:
21 (31.34%)
손실 거래:
46 (68.66%)
최고의 거래:
285.90 USD
최악의 거래:
-210.46 USD
총 수익:
2 055.15 USD (31 405 pips)
총 손실:
-2 547.27 USD (26 921 pips)
연속 최대 이익:
6 (463.38 USD)
연속 최대 이익:
482.58 USD (3)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
14.43%
최대 입금량:
10.06%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
58 (86.57%)
숏(주식차입매도):
9 (13.43%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-7.35 USD
평균 이익:
97.86 USD
평균 손실:
-55.38 USD
연속 최대 손실:
13 (-440.49 USD)
연속 최대 손실:
-557.46 USD (6)
월별 성장률:
-37.64%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
49%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
679.71 USD
최대한의:
1 139.57 USD (203.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.45% (951.98 USD)
자본금별:
4.08% (37.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|-492
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +285.90 USD
최악의 거래: -210 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +463.38 USD
연속 최대 손실: -440.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
自動化交易
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 500 USD
-65%
0
0
USD
USD
830
USD
USD
16
49%
67
31%
14%
0.80
-7.35
USD
USD
86%
1:500