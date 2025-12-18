- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
6 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (60.00%)
En iyi işlem:
4.38 USD
En kötü işlem:
-11.00 USD
Brüt kâr:
9.51 USD (305 pips)
Brüt zarar:
-37.86 USD (7 797 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (5.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.16 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (40.00%)
Satış işlemleri:
9 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.25
Beklenen getiri:
-1.89 USD
Ortalama kâr:
1.59 USD
Ortalama zarar:
-4.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.75 USD (3)
Aylık büyüme:
-13.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.35 USD
Maksimum:
28.35 USD (13.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-22
|BTCUSD
|-6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
En iyi işlem: +4.38 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
