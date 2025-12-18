СигналыРазделы
Fernando Atilio Fischer

GoldTrading101

Fernando Atilio Fischer
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
15 (46.87%)
Убыточных трейдов:
17 (53.13%)
Лучший трейд:
13.17 USD
Худший трейд:
-11.00 USD
Общая прибыль:
44.82 USD (1 558 pips)
Общий убыток:
-59.89 USD (9 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (32.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
0.43%
Макс. загрузка депозита:
13.49%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
13 (40.63%)
Коротких трейдов:
19 (59.38%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-3.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.75 USD (3)
Прирост в месяц:
-8.24%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.56 USD
Максимальная:
41.56 USD (20.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.32% (41.56 USD)
По эквити:
1.31% (2.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 30
BTCUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -9
BTCUSD -6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.2K
BTCUSD -6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.17 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.79 USD
Макс. убыток в серии: -13.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Нет отзывов
2025.12.29 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 04:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
