- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
15 (46.87%)
Убыточных трейдов:
17 (53.13%)
Лучший трейд:
13.17 USD
Худший трейд:
-11.00 USD
Общая прибыль:
44.82 USD (1 558 pips)
Общий убыток:
-59.89 USD (9 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (32.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
0.43%
Макс. загрузка депозита:
13.49%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
13 (40.63%)
Коротких трейдов:
19 (59.38%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-3.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.75 USD (3)
Прирост в месяц:
-8.24%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.56 USD
Максимальная:
41.56 USD (20.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.32% (41.56 USD)
По эквити:
1.31% (2.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-9
|BTCUSD
|-6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.17 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.79 USD
Макс. убыток в серии: -13.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
3
96%
32
46%
0%
0.74
-0.47
USD
USD
19%
1:500