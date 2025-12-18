- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
15 (46.87%)
Transacciones Irrentables:
17 (53.13%)
Mejor transacción:
13.17 USD
Peor transacción:
-11.00 USD
Beneficio Bruto:
44.82 USD (1 558 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.89 USD (9 021 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (32.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.79 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
0.43%
Carga máxima del depósito:
13.49%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
13 (40.63%)
Transacciones Cortas:
19 (59.38%)
Factor de Beneficio:
0.75
Beneficio Esperado:
-0.47 USD
Beneficio medio:
2.99 USD
Pérdidas medias:
-3.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-13.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.75 USD (3)
Crecimiento al mes:
-8.24%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.56 USD
Máxima:
41.56 USD (20.33%)
Reducción relativa:
De balance:
19.32% (41.56 USD)
De fondos:
1.31% (2.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-9
|BTCUSD
|-6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.17 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +32.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
