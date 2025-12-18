- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
15 (46.87%)
損失トレード:
17 (53.13%)
ベストトレード:
13.17 USD
最悪のトレード:
-11.00 USD
総利益:
44.82 USD (1 558 pips)
総損失:
-59.89 USD (9 021 pips)
最大連続の勝ち:
6 (32.79 USD)
最大連続利益:
32.79 USD (6)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
0.43%
最大入金額:
13.49%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
13 (40.63%)
短いトレード:
19 (59.38%)
プロフィットファクター:
0.75
期待されたペイオフ:
-0.47 USD
平均利益:
2.99 USD
平均損失:
-3.52 USD
最大連続の負け:
3 (-13.75 USD)
最大連続損失:
-13.75 USD (3)
月間成長:
-8.24%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.56 USD
最大の:
41.56 USD (20.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.32% (41.56 USD)
エクイティによる:
1.31% (2.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-9
|BTCUSD
|-6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.17 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +32.79 USD
最大連続損失: -13.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
レビューなし
