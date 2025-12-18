- 자본
- 축소
트레이드:
51
이익 거래:
23 (45.09%)
손실 거래:
28 (54.90%)
최고의 거래:
18.76 USD
최악의 거래:
-11.00 USD
총 수익:
88.08 USD (2 991 pips)
총 손실:
-133.40 USD (11 378 pips)
연속 최대 이익:
6 (32.79 USD)
연속 최대 이익:
32.79 USD (6)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
0.43%
최대 입금량:
15.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
-0.72
롱(주식매수):
27 (52.94%)
숏(주식차입매도):
24 (47.06%)
수익 요인:
0.66
기대수익:
-0.89 USD
평균 이익:
3.83 USD
평균 손실:
-4.76 USD
연속 최대 손실:
4 (-33.88 USD)
연속 최대 손실:
-33.88 USD (4)
월별 성장률:
-20.90%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
63.29 USD
최대한의:
63.29 USD (30.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.42% (63.29 USD)
자본금별:
1.31% (2.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-39
|BTCUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-6.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
