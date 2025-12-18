- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
15 (46.87%)
亏损交易:
17 (53.13%)
最好交易:
13.17 USD
最差交易:
-11.00 USD
毛利:
44.82 USD (1 558 pips)
毛利亏损:
-59.89 USD (9 021 pips)
最大连续赢利:
6 (32.79 USD)
最大连续盈利:
32.79 USD (6)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
0.43%
最大入金加载:
13.49%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.36
长期交易:
13 (40.63%)
短期交易:
19 (59.38%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-0.47 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-3.52 USD
最大连续失误:
3 (-13.75 USD)
最大连续亏损:
-13.75 USD (3)
每月增长:
-8.24%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
41.56 USD
最大值:
41.56 USD (20.33%)
相对跌幅:
结余:
19.32% (41.56 USD)
净值:
1.31% (2.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-9
|BTCUSD
|-6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
3
96%
32
46%
0%
0.74
-0.47
USD
USD
19%
1:500