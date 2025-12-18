信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GoldTrading101
Fernando Atilio Fischer

GoldTrading101

Fernando Atilio Fischer
增长自 2025 -8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
15 (46.87%)
亏损交易:
17 (53.13%)
最好交易:
13.17 USD
最差交易:
-11.00 USD
毛利:
44.82 USD (1 558 pips)
毛利亏损:
-59.89 USD (9 021 pips)
最大连续赢利:
6 (32.79 USD)
最大连续盈利:
32.79 USD (6)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
0.43%
最大入金加载:
13.49%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.36
长期交易:
13 (40.63%)
短期交易:
19 (59.38%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-0.47 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-3.52 USD
最大连续失误:
3 (-13.75 USD)
最大连续亏损:
-13.75 USD (3)
每月增长:
-8.24%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
41.56 USD
最大值:
41.56 USD (20.33%)
相对跌幅:
结余:
19.32% (41.56 USD)
净值:
1.31% (2.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 30
BTCUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -9
BTCUSD -6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.2K
BTCUSD -6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13.17 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +32.79 USD
最大连续亏损: -13.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
没有评论
2025.12.29 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 04:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载