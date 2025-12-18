SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldTrading101
Fernando Atilio Fischer

GoldTrading101

Fernando Atilio Fischer
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
6 (40.00%)
Loss Trade:
9 (60.00%)
Best Trade:
4.38 USD
Worst Trade:
-11.00 USD
Profitto lordo:
9.51 USD (305 pips)
Perdita lorda:
-37.86 USD (7 797 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.16 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (40.00%)
Short Trade:
9 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-1.89 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-4.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.75 USD (3)
Crescita mensile:
-13.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.35 USD
Massimale:
28.35 USD (13.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 13
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -22
BTCUSD -6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.2K
BTCUSD -6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.38 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.16 USD
Massima perdita consecutiva: -13.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.12.18 04:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
