- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
15 (46.87%)
Negociações com perda:
17 (53.13%)
Melhor negociação:
13.17 USD
Pior negociação:
-11.00 USD
Lucro bruto:
44.82 USD (1 558 pips)
Perda bruta:
-59.89 USD (9 021 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (32.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.79 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
0.43%
Depósito máximo carregado:
13.49%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
13 (40.63%)
Negociações curtas:
19 (59.38%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-0.47 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-3.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.75 USD (3)
Crescimento mensal:
-8.24%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.56 USD
Máximo:
41.56 USD (20.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.32% (41.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.31% (2.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-9
|BTCUSD
|-6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.17 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +32.79 USD
Máxima perda consecutiva: -13.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
