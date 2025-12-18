SinaisSeções
Fernando Atilio Fischer

GoldTrading101

Fernando Atilio Fischer
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
15 (46.87%)
Negociações com perda:
17 (53.13%)
Melhor negociação:
13.17 USD
Pior negociação:
-11.00 USD
Lucro bruto:
44.82 USD (1 558 pips)
Perda bruta:
-59.89 USD (9 021 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (32.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.79 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
0.43%
Depósito máximo carregado:
13.49%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
13 (40.63%)
Negociações curtas:
19 (59.38%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-0.47 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-3.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.75 USD (3)
Crescimento mensal:
-8.24%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.56 USD
Máximo:
41.56 USD (20.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.32% (41.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.31% (2.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 30
BTCUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -9
BTCUSD -6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.2K
BTCUSD -6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.17 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +32.79 USD
Máxima perda consecutiva: -13.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Sem comentários
2025.12.29 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 04:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
