- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
15 (46.87%)
Verlusttrades:
17 (53.13%)
Bester Trade:
13.17 USD
Schlechtester Trade:
-11.00 USD
Bruttoprofit:
44.82 USD (1 558 pips)
Bruttoverlust:
-59.89 USD (9 021 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (32.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.79 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
0.43%
Max deposit load:
13.49%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.36
Long-Positionen:
13 (40.63%)
Short-Positionen:
19 (59.38%)
Profit-Faktor:
0.75
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-13.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.75 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-8.24%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.56 USD
Maximaler:
41.56 USD (20.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.32% (41.56 USD)
Kapital:
1.31% (2.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-9
|BTCUSD
|-6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.17 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-8%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
3
96%
32
46%
0%
0.74
-0.47
USD
USD
19%
1:500