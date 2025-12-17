- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 590
Kârla kapanan işlemler:
1 388 (87.29%)
Zararla kapanan işlemler:
202 (12.70%)
En iyi işlem:
281.43 USD
En kötü işlem:
-105.10 USD
Brüt kâr:
5 037.98 USD (4 819 197 pips)
Brüt zarar:
-2 955.99 USD (5 391 343 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (38.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
744.84 USD (32)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
321
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
7.09
Alış işlemleri:
1 052 (66.16%)
Satış işlemleri:
538 (33.84%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-14.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-120.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.26 USD (7)
Aylık büyüme:
169.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
293.77 USD (13.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.61% (293.77 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1281
|BTCUSDm
|307
|XAGUSDm
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1.6K
|BTCUSDm
|530
|XAGUSDm
|-11
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|259K
|BTCUSDm
|-831K
|XAGUSDm
|-227
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +281.43 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +38.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.26 USD
