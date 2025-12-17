SinyallerBölümler
Bui Minh Anh

AT Master Pro

Bui Minh Anh
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 590
Kârla kapanan işlemler:
1 388 (87.29%)
Zararla kapanan işlemler:
202 (12.70%)
En iyi işlem:
281.43 USD
En kötü işlem:
-105.10 USD
Brüt kâr:
5 037.98 USD (4 819 197 pips)
Brüt zarar:
-2 955.99 USD (5 391 343 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (38.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
744.84 USD (32)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
321
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
7.09
Alış işlemleri:
1 052 (66.16%)
Satış işlemleri:
538 (33.84%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-14.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-120.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.26 USD (7)
Aylık büyüme:
169.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
293.77 USD (13.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.61% (293.77 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1281
BTCUSDm 307
XAGUSDm 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1.6K
BTCUSDm 530
XAGUSDm -11
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 259K
BTCUSDm -831K
XAGUSDm -227
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

high return.
İnceleme yok
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
