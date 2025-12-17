СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AT Master Pro
Bui Minh Anh

AT Master Pro

Bui Minh Anh
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 24%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 152
Прибыльных трейдов:
1 871 (86.94%)
Убыточных трейдов:
281 (13.06%)
Лучший трейд:
281.43 USD
Худший трейд:
-105.10 USD
Общая прибыль:
5 978.92 USD (5 914 283 pips)
Общий убыток:
-3 789.57 USD (6 524 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (78.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
744.84 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
30.95%
Макс. загрузка депозита:
26.61%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
562
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
7.45
Длинных трейдов:
1 355 (62.96%)
Коротких трейдов:
797 (37.04%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
3.20 USD
Средний убыток:
-13.49 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-120.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.26 USD (7)
Прирост в месяц:
40.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
293.77 USD (13.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.61% (293.77 USD)
По эквити:
8.31% (134.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 1776
BTCUSDm 359
XAGUSDm 10
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
USDCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 1.7K
BTCUSDm 537
XAGUSDm -18
GBPJPYm -1
USDJPYm 0
USDCHFm 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 273K
BTCUSDm -882K
XAGUSDm -358
GBPJPYm -64
USDJPYm 7
USDCHFm 4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +281.43 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +78.93 USD
Макс. убыток в серии: -120.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

high return.
Нет отзывов
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AT Master Pro
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
1.7K
USD
8
0%
2 152
86%
31%
1.57
1.02
USD
17%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.