Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
2 152
Прибыльных трейдов:
1 871 (86.94%)
Убыточных трейдов:
281 (13.06%)
Лучший трейд:
281.43 USD
Худший трейд:
-105.10 USD
Общая прибыль:
5 978.92 USD (5 914 283 pips)
Общий убыток:
-3 789.57 USD (6 524 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (78.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
744.84 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
30.95%
Макс. загрузка депозита:
26.61%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
562
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
7.45
Длинных трейдов:
1 355 (62.96%)
Коротких трейдов:
797 (37.04%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
3.20 USD
Средний убыток:
-13.49 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-120.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.26 USD (7)
Прирост в месяц:
40.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
293.77 USD (13.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.61% (293.77 USD)
По эквити:
8.31% (134.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1776
|BTCUSDm
|359
|XAGUSDm
|10
|GBPJPYm
|5
|USDJPYm
|1
|USDCHFm
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|1.7K
|BTCUSDm
|537
|XAGUSDm
|-18
|GBPJPYm
|-1
|USDJPYm
|0
|USDCHFm
|0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|273K
|BTCUSDm
|-882K
|XAGUSDm
|-358
|GBPJPYm
|-64
|USDJPYm
|7
|USDCHFm
|4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Лучший трейд: +281.43 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +78.93 USD
Макс. убыток в серии: -120.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
high return.
