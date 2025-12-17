- 成长
交易:
2 152
盈利交易:
1 871 (86.94%)
亏损交易:
281 (13.06%)
最好交易:
281.43 USD
最差交易:
-105.10 USD
毛利:
5 978.92 USD (5 914 283 pips)
毛利亏损:
-3 789.57 USD (6 524 156 pips)
最大连续赢利:
47 (78.93 USD)
最大连续盈利:
744.84 USD (32)
夏普比率:
0.07
交易活动:
30.95%
最大入金加载:
26.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
562
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
7.45
长期交易:
1 355 (62.96%)
短期交易:
797 (37.04%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
3.20 USD
平均损失:
-13.49 USD
最大连续失误:
7 (-120.26 USD)
最大连续亏损:
-120.26 USD (7)
每月增长:
40.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
293.77 USD (13.24%)
相对跌幅:
结余:
16.61% (293.77 USD)
净值:
8.31% (134.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1776
|BTCUSDm
|359
|XAGUSDm
|10
|GBPJPYm
|5
|USDJPYm
|1
|USDCHFm
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|1.7K
|BTCUSDm
|537
|XAGUSDm
|-18
|GBPJPYm
|-1
|USDJPYm
|0
|USDCHFm
|0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|273K
|BTCUSDm
|-882K
|XAGUSDm
|-358
|GBPJPYm
|-64
|USDJPYm
|7
|USDCHFm
|4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +281.43 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +78.93 USD
最大连续亏损: -120.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
8
0%
2 152
86%
31%
1.57
1.02
USD
USD
17%
1:200