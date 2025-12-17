- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
2 154
利益トレード:
1 873 (86.95%)
損失トレード:
281 (13.05%)
ベストトレード:
281.43 USD
最悪のトレード:
-105.10 USD
総利益:
5 982.42 USD (5 914 353 pips)
総損失:
-3 789.57 USD (6 524 156 pips)
最大連続の勝ち:
47 (78.93 USD)
最大連続利益:
744.84 USD (32)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
22.82%
最大入金額:
26.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
229
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
7.46
長いトレード:
1 355 (62.91%)
短いトレード:
799 (37.09%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
3.19 USD
平均損失:
-13.49 USD
最大連続の負け:
7 (-120.26 USD)
最大連続損失:
-120.26 USD (7)
月間成長:
36.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
293.77 USD (13.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.61% (293.77 USD)
エクイティによる:
8.31% (134.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1776
|BTCUSDm
|359
|XAGUSDm
|12
|GBPJPYm
|5
|USDJPYm
|1
|USDCHFm
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|1.7K
|BTCUSDm
|537
|XAGUSDm
|-14
|GBPJPYm
|-1
|USDJPYm
|0
|USDCHFm
|0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|273K
|BTCUSDm
|-882K
|XAGUSDm
|-288
|GBPJPYm
|-64
|USDJPYm
|7
|USDCHFm
|4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +281.43 USD
最悪のトレード: -105 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +78.93 USD
最大連続損失: -120.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
high return.
レビューなし
