Bui Minh Anh

AT Master Pro

Bui Minh Anh
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 154
Transacciones Rentables:
1 873 (86.95%)
Transacciones Irrentables:
281 (13.05%)
Mejor transacción:
281.43 USD
Peor transacción:
-105.10 USD
Beneficio Bruto:
5 982.42 USD (5 914 353 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 789.57 USD (6 524 156 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (78.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
744.84 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
22.82%
Carga máxima del depósito:
26.61%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
229
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
7.46
Transacciones Largas:
1 355 (62.91%)
Transacciones Cortas:
799 (37.09%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
3.19 USD
Pérdidas medias:
-13.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-120.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.26 USD (7)
Crecimiento al mes:
36.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
293.77 USD (13.24%)
Reducción relativa:
De balance:
16.61% (293.77 USD)
De fondos:
8.31% (134.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 1776
BTCUSDm 359
XAGUSDm 12
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
USDCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 1.7K
BTCUSDm 537
XAGUSDm -14
GBPJPYm -1
USDJPYm 0
USDCHFm 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 273K
BTCUSDm -882K
XAGUSDm -288
GBPJPYm -64
USDJPYm 7
USDCHFm 4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +281.43 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +78.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -120.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

high return.
No hay comentarios
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
