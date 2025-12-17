SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AT Master Pro
Bui Minh Anh

AT Master Pro

Bui Minh Anh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 245
Gewinntrades:
1 957 (87.17%)
Verlusttrades:
288 (12.83%)
Bester Trade:
281.43 USD
Schlechtester Trade:
-105.10 USD
Bruttoprofit:
6 417.41 USD (6 085 633 pips)
Bruttoverlust:
-4 159.59 USD (6 612 271 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (245.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
744.84 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
21.35%
Max deposit load:
45.94%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
226
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
7.69
Long-Positionen:
1 418 (63.16%)
Short-Positionen:
827 (36.84%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-120.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-137.84 USD (2)
Wachstum pro Monat :
31.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
293.77 USD (13.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.61% (293.77 USD)
Kapital:
19.58% (372.58 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 1860
BTCUSDm 359
XAGUSDm 19
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
USDCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 1.7K
BTCUSDm 537
XAGUSDm 7
GBPJPYm -1
USDJPYm 0
USDCHFm 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 355K
BTCUSDm -882K
XAGUSDm 143
GBPJPYm -64
USDJPYm 7
USDCHFm 4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +281.43 USD
Schlechtester Trade: -105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +245.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -120.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

high return.
Keine Bewertungen
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AT Master Pro
30 USD pro Monat
29%
0
0
USD
1.8K
USD
9
0%
2 245
87%
21%
1.54
1.01
USD
20%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.