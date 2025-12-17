SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AT Master Pro
Bui Minh Anh

AT Master Pro

Bui Minh Anh
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 590
Profit Trade:
1 388 (87.29%)
Loss Trade:
202 (12.70%)
Best Trade:
281.43 USD
Worst Trade:
-105.10 USD
Profitto lordo:
5 037.98 USD (4 819 197 pips)
Perdita lorda:
-2 955.99 USD (5 391 343 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (38.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
744.84 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
321
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
7.09
Long Trade:
1 052 (66.16%)
Short Trade:
538 (33.84%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-14.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-120.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.26 USD (7)
Crescita mensile:
169.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
293.77 USD (13.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.61% (293.77 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1281
BTCUSDm 307
XAGUSDm 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1.6K
BTCUSDm 530
XAGUSDm -11
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 259K
BTCUSDm -831K
XAGUSDm -227
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +281.43 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +38.60 USD
Massima perdita consecutiva: -120.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

high return.
Non ci sono recensioni
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati