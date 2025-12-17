- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 590
Profit Trade:
1 388 (87.29%)
Loss Trade:
202 (12.70%)
Best Trade:
281.43 USD
Worst Trade:
-105.10 USD
Profitto lordo:
5 037.98 USD (4 819 197 pips)
Perdita lorda:
-2 955.99 USD (5 391 343 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (38.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
744.84 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
321
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
7.09
Long Trade:
1 052 (66.16%)
Short Trade:
538 (33.84%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-14.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-120.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.26 USD (7)
Crescita mensile:
169.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
293.77 USD (13.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.61% (293.77 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1281
|BTCUSDm
|307
|XAGUSDm
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1.6K
|BTCUSDm
|530
|XAGUSDm
|-11
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|259K
|BTCUSDm
|-831K
|XAGUSDm
|-227
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +281.43 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +38.60 USD
Massima perdita consecutiva: -120.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
