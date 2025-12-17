SinaisSeções
Bui Minh Anh

AT Master Pro

Bui Minh Anh
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 154
Negociações com lucro:
1 873 (86.95%)
Negociações com perda:
281 (13.05%)
Melhor negociação:
281.43 USD
Pior negociação:
-105.10 USD
Lucro bruto:
5 982.42 USD (5 914 353 pips)
Perda bruta:
-3 789.57 USD (6 524 156 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (78.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
744.84 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
22.82%
Depósito máximo carregado:
26.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
229
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
7.46
Negociações longas:
1 355 (62.91%)
Negociações curtas:
799 (37.09%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
3.19 USD
Perda média:
-13.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-120.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-120.26 USD (7)
Crescimento mensal:
36.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
293.77 USD (13.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.61% (293.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.31% (134.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 1776
BTCUSDm 359
XAGUSDm 12
GBPJPYm 5
USDJPYm 1
USDCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 1.7K
BTCUSDm 537
XAGUSDm -14
GBPJPYm -1
USDJPYm 0
USDCHFm 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 273K
BTCUSDm -882K
XAGUSDm -288
GBPJPYm -64
USDJPYm 7
USDCHFm 4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +281.43 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +78.93 USD
Máxima perda consecutiva: -120.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

high return.
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
