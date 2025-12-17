- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
2 875
이익 거래:
2 512 (87.37%)
손실 거래:
363 (12.63%)
최고의 거래:
281.43 USD
최악의 거래:
-105.10 USD
총 수익:
8 017.24 USD (7 067 364 pips)
총 손실:
-5 657.08 USD (7 536 083 pips)
연속 최대 이익:
62 (245.77 USD)
연속 최대 이익:
744.84 USD (32)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
21.64%
최대 입금량:
45.94%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
368
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
7.09
롱(주식매수):
1 709 (59.44%)
숏(주식차입매도):
1 166 (40.56%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
3.19 USD
평균 손실:
-15.58 USD
연속 최대 손실:
7 (-120.26 USD)
연속 최대 손실:
-137.84 USD (2)
월별 성장률:
25.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
332.72 USD (12.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.61% (293.77 USD)
자본금별:
20.23% (434.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2484
|BTCUSDm
|359
|XAGUSDm
|22
|GBPJPYm
|7
|USDJPYm
|1
|USDCHFm
|1
|US30m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|1.8K
|BTCUSDm
|537
|XAGUSDm
|10
|GBPJPYm
|-1
|USDJPYm
|0
|USDCHFm
|0
|US30m
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|413K
|BTCUSDm
|-882K
|XAGUSDm
|201
|GBPJPYm
|-37
|USDJPYm
|7
|USDCHFm
|4
|US30m
|111
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +281.43 USD
최악의 거래: -105 USD
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +245.77 USD
연속 최대 손실: -120.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
월별 30 USD
37%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
10
0%
2 875
87%
22%
1.41
0.82
USD
USD
20%
1:200