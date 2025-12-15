SinyallerBölümler
Tamas Szebeni

SGAI IcMarkets

Tamas Szebeni
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
12.29 EUR
En kötü işlem:
-47.80 EUR
Brüt kâr:
31.16 EUR (525 pips)
Brüt zarar:
-47.80 EUR (76 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.49 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.67 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-1.51 EUR
Ortalama kâr:
3.12 EUR
Ortalama zarar:
-47.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-47.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-47.80 EUR (1)
Aylık büyüme:
-1.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.13 EUR
Maksimum:
47.80 EUR (4.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.69% (47.80 EUR)
Varlığa göre:
1.92% (18.94 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 5
EURJPY 2
AUDCAD 1
XAUUSD 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -25
EURJPY 3
AUDCAD 0
XAUUSD 1
GBPNZD 1
EURUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -24
EURJPY 265
AUDCAD 25
XAUUSD 127
GBPNZD 51
EURUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.29 EUR
En kötü işlem: -48 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.49 EUR
Maksimum ardışık zarar: -47.80 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 127
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.61 × 23
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5144
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
FPMarkets-Live
1.34 × 196
Exness-MT5Real8
1.34 × 495
VantageInternational-Live 3
1.39 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
121 daha fazla...
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs. 
İnceleme yok
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.