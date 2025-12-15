- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
29 (87.87%)
Negociações com perda:
4 (12.12%)
Melhor negociação:
25.73 EUR
Pior negociação:
-47.80 EUR
Lucro bruto:
78.17 EUR (5 371 pips)
Perda bruta:
-67.61 EUR (2 443 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (14.33 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
26.29 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
40.13%
Depósito máximo carregado:
3.27%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
13 (39.39%)
Negociações curtas:
20 (60.61%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.32 EUR
Lucro médio:
2.70 EUR
Perda média:
-16.90 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-47.80 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-47.80 EUR (1)
Crescimento mensal:
1.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.13 EUR
Máximo:
47.80 EUR (4.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.69% (47.80 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.24% (52.53 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|-22
|AUDCAD
|3
|XAUUSD
|14
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|10
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|221
|XAUUSD
|1.3K
|EURJPY
|447
|GBPNZD
|868
|EURUSD
|35
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.73 EUR
Pior negociação: -48 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +14.33 EUR
Máxima perda consecutiva: -47.80 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 127
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5144
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 196
|
Exness-MT5Real8
|1.34 × 495
|
VantageInternational-Live 3
|1.39 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 602
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 228
122 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
4
100%
33
87%
40%
1.15
0.32
EUR
EUR
5%
1:500