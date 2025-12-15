SinaisSeções
Tamas Szebeni

SGAI IcMarkets

Tamas Szebeni
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
29 (87.87%)
Negociações com perda:
4 (12.12%)
Melhor negociação:
25.73 EUR
Pior negociação:
-47.80 EUR
Lucro bruto:
78.17 EUR (5 371 pips)
Perda bruta:
-67.61 EUR (2 443 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (14.33 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
26.29 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
40.13%
Depósito máximo carregado:
3.27%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
13 (39.39%)
Negociações curtas:
20 (60.61%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.32 EUR
Lucro médio:
2.70 EUR
Perda média:
-16.90 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-47.80 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-47.80 EUR (1)
Crescimento mensal:
1.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.13 EUR
Máximo:
47.80 EUR (4.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.69% (47.80 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.24% (52.53 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 8
AUDCAD 7
XAUUSD 6
EURJPY 5
GBPNZD 4
EURUSD 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD -22
AUDCAD 3
XAUUSD 14
EURJPY 5
GBPNZD 10
EURUSD 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD 21
AUDCAD 221
XAUUSD 1.3K
EURJPY 447
GBPNZD 868
EURUSD 35
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.73 EUR
Pior negociação: -48 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +14.33 EUR
Máxima perda consecutiva: -47.80 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 127
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5144
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
FPMarkets-Live
1.34 × 196
Exness-MT5Real8
1.34 × 495
VantageInternational-Live 3
1.39 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 602
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 228
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs. 
Sem comentários
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
