シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SGAI IcMarkets
Tamas Szebeni

SGAI IcMarkets

Tamas Szebeni
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
29 (87.87%)
損失トレード:
4 (12.12%)
ベストトレード:
25.73 EUR
最悪のトレード:
-47.80 EUR
総利益:
78.17 EUR (5 371 pips)
総損失:
-67.61 EUR (2 443 pips)
最大連続の勝ち:
13 (14.33 EUR)
最大連続利益:
26.29 EUR (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
40.13%
最大入金額:
3.27%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
13 (39.39%)
短いトレード:
20 (60.61%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.32 EUR
平均利益:
2.70 EUR
平均損失:
-16.90 EUR
最大連続の負け:
1 (-47.80 EUR)
最大連続損失:
-47.80 EUR (1)
月間成長:
1.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.13 EUR
最大の:
47.80 EUR (4.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.69% (47.80 EUR)
エクイティによる:
5.24% (52.53 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 8
AUDCAD 7
XAUUSD 6
EURJPY 5
GBPNZD 4
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD -22
AUDCAD 3
XAUUSD 14
EURJPY 5
GBPNZD 10
EURUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD 21
AUDCAD 221
XAUUSD 1.3K
EURJPY 447
GBPNZD 868
EURUSD 35
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.73 EUR
最悪のトレード: -48 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.33 EUR
最大連続損失: -47.80 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 127
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5144
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
FPMarkets-Live
1.34 × 196
Exness-MT5Real8
1.34 × 495
VantageInternational-Live 3
1.39 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 602
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 228
122 より多く...
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs. 
レビューなし
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
