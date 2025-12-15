- 成長
トレード:
33
利益トレード:
29 (87.87%)
損失トレード:
4 (12.12%)
ベストトレード:
25.73 EUR
最悪のトレード:
-47.80 EUR
総利益:
78.17 EUR (5 371 pips)
総損失:
-67.61 EUR (2 443 pips)
最大連続の勝ち:
13 (14.33 EUR)
最大連続利益:
26.29 EUR (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
40.13%
最大入金額:
3.27%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
13 (39.39%)
短いトレード:
20 (60.61%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.32 EUR
平均利益:
2.70 EUR
平均損失:
-16.90 EUR
最大連続の負け:
1 (-47.80 EUR)
最大連続損失:
-47.80 EUR (1)
月間成長:
1.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.13 EUR
最大の:
47.80 EUR (4.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.69% (47.80 EUR)
エクイティによる:
5.24% (52.53 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|-22
|AUDCAD
|3
|XAUUSD
|14
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|10
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|221
|XAUUSD
|1.3K
|EURJPY
|447
|GBPNZD
|868
|EURUSD
|35
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.73 EUR
最悪のトレード: -48 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.33 EUR
最大連続損失: -47.80 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 127
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5144
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 196
|
Exness-MT5Real8
|1.34 × 495
|
VantageInternational-Live 3
|1.39 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 602
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 228
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs.
レビューなし
