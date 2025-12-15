- 자본
- 축소
트레이드:
43
이익 거래:
39 (90.69%)
손실 거래:
4 (9.30%)
최고의 거래:
25.73 EUR
최악의 거래:
-47.80 EUR
총 수익:
86.50 EUR (5 714 pips)
총 손실:
-67.61 EUR (2 443 pips)
연속 최대 이익:
13 (14.33 EUR)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
37.36%
최대 입금량:
3.27%
최근 거래:
20 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
16 (37.21%)
숏(주식차입매도):
27 (62.79%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.44 EUR
평균 이익:
2.22 EUR
평균 손실:
-16.90 EUR
연속 최대 손실:
1 (-47.80 EUR)
연속 최대 손실:
-47.80 EUR (1)
월별 성장률:
0.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.13 EUR
최대한의:
47.80 EUR (4.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.69% (47.80 EUR)
자본금별:
5.24% (52.53 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|XAUUSD
|8
|EURJPY
|6
|GBPNZD
|5
|EURUSD
|5
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|-19
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|15
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|10
|EURUSD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|74
|AUDCAD
|250
|XAUUSD
|1.5K
|EURJPY
|448
|GBPNZD
|931
|EURUSD
|80
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.73 EUR
최악의 거래: -48 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +14.33 EUR
연속 최대 손실: -47.80 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 127
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5144
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 196
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 495
|
VantageInternational-Live 3
|1.39 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 602
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 228
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs.
리뷰 없음
