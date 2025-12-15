리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 ICMarketsEU-MT5-4 0.40 × 5 ICMarketsEU-MT5-2 0.44 × 127 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 ICMarketsSC-MT5 0.91 × 5144 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 PacificUnionLLC-Live 1.07 × 14 TickmillUK-Live 1.18 × 49 FPMarkets-Live 1.34 × 196 Exness-MT5Real8 1.35 × 495 VantageInternational-Live 3 1.39 × 31 ICMarketsAU-Live 1.46 × 224 Exness-MT5Real3 1.51 × 67 MarketEquityInc-Live 1.56 × 54 ForexTimeFXTM-Live01 1.70 × 602 BlueberryMarkets-Live 1.75 × 228 124 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오