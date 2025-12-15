- Прирост
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
27 (90.00%)
Убыточных трейдов:
3 (10.00%)
Лучший трейд:
12.29 EUR
Худший трейд:
-47.80 EUR
Общая прибыль:
49.75 EUR (2 024 pips)
Общий убыток:
-48.02 EUR (80 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (14.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
19.67 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
44.89%
Макс. загрузка депозита:
3.27%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
13 (43.33%)
Коротких трейдов:
17 (56.67%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.06 EUR
Средняя прибыль:
1.84 EUR
Средний убыток:
-16.01 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-47.80 EUR)
Макс. убыток в серии:
-47.80 EUR (1)
Прирост в месяц:
0.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.13 EUR
Максимальная:
47.80 EUR (4.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (47.80 EUR)
По эквити:
1.92% (18.94 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|7
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|4
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|-22
|AUDCAD
|3
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|10
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|221
|EURJPY
|447
|GBPNZD
|868
|XAUUSD
|352
|EURUSD
|35
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.29 EUR
Худший трейд: -48 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.33 EUR
Макс. убыток в серии: -47.80 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
|
EverestCM-Live
0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 127
|
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
|
Eightcap-Live
0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5144
|
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
1.18 × 49
|
ICMarketsEU-MT5-5
1.29 × 35
|
FPMarkets-Live
1.34 × 196
|
Exness-MT5Real8
1.34 × 495
|
VantageInternational-Live 3
1.39 × 31
|
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 602
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs.
