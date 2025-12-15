СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SGAI IcMarkets
Tamas Szebeni

SGAI IcMarkets

Tamas Szebeni
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
27 (90.00%)
Убыточных трейдов:
3 (10.00%)
Лучший трейд:
12.29 EUR
Худший трейд:
-47.80 EUR
Общая прибыль:
49.75 EUR (2 024 pips)
Общий убыток:
-48.02 EUR (80 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (14.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
19.67 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
44.89%
Макс. загрузка депозита:
3.27%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
13 (43.33%)
Коротких трейдов:
17 (56.67%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.06 EUR
Средняя прибыль:
1.84 EUR
Средний убыток:
-16.01 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-47.80 EUR)
Макс. убыток в серии:
-47.80 EUR (1)
Прирост в месяц:
0.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.13 EUR
Максимальная:
47.80 EUR (4.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (47.80 EUR)
По эквити:
1.92% (18.94 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 8
AUDCAD 7
EURJPY 5
GBPNZD 4
XAUUSD 3
EURUSD 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD -22
AUDCAD 3
EURJPY 5
GBPNZD 10
XAUUSD 3
EURUSD 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 21
AUDCAD 221
EURJPY 447
GBPNZD 868
XAUUSD 352
EURUSD 35
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.29 EUR
Худший трейд: -48 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.33 EUR
Макс. убыток в серии: -47.80 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 127
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5144
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
ICMarketsEU-MT5-5
1.29 × 35
FPMarkets-Live
1.34 × 196
Exness-MT5Real8
1.34 × 495
VantageInternational-Live 3
1.39 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 602
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs. 
Нет отзывов
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SGAI IcMarkets
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1K
EUR
3
100%
30
90%
45%
1.03
0.06
EUR
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.