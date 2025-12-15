- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
29 (87.87%)
亏损交易:
4 (12.12%)
最好交易:
25.73 EUR
最差交易:
-47.80 EUR
毛利:
78.17 EUR (5 371 pips)
毛利亏损:
-67.61 EUR (2 443 pips)
最大连续赢利:
13 (14.33 EUR)
最大连续盈利:
26.29 EUR (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
42.98%
最大入金加载:
3.27%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.22
长期交易:
13 (39.39%)
短期交易:
20 (60.61%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.32 EUR
平均利润:
2.70 EUR
平均损失:
-16.90 EUR
最大连续失误:
1 (-47.80 EUR)
最大连续亏损:
-47.80 EUR (1)
每月增长:
1.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.13 EUR
最大值:
47.80 EUR (4.69%)
相对跌幅:
结余:
4.69% (47.80 EUR)
净值:
5.24% (52.53 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|-22
|AUDCAD
|3
|XAUUSD
|14
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|10
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|221
|XAUUSD
|1.3K
|EURJPY
|447
|GBPNZD
|868
|EURUSD
|35
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.73 EUR
最差交易: -48 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.33 EUR
最大连续亏损: -47.80 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 127
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5144
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 196
|
Exness-MT5Real8
|1.34 × 495
|
VantageInternational-Live 3
|1.39 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 602
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 228
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
4
100%
33
87%
43%
1.15
0.32
EUR
EUR
5%
1:500