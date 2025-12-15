信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SGAI IcMarkets
Tamas Szebeni

SGAI IcMarkets

Tamas Szebeni
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
33
盈利交易:
29 (87.87%)
亏损交易:
4 (12.12%)
最好交易:
25.73 EUR
最差交易:
-47.80 EUR
毛利:
78.17 EUR (5 371 pips)
毛利亏损:
-67.61 EUR (2 443 pips)
最大连续赢利:
13 (14.33 EUR)
最大连续盈利:
26.29 EUR (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
42.98%
最大入金加载:
3.27%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.22
长期交易:
13 (39.39%)
短期交易:
20 (60.61%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.32 EUR
平均利润:
2.70 EUR
平均损失:
-16.90 EUR
最大连续失误:
1 (-47.80 EUR)
最大连续亏损:
-47.80 EUR (1)
每月增长:
1.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.13 EUR
最大值:
47.80 EUR (4.69%)
相对跌幅:
结余:
4.69% (47.80 EUR)
净值:
5.24% (52.53 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 8
AUDCAD 7
XAUUSD 6
EURJPY 5
GBPNZD 4
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD -22
AUDCAD 3
XAUUSD 14
EURJPY 5
GBPNZD 10
EURUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 21
AUDCAD 221
XAUUSD 1.3K
EURJPY 447
GBPNZD 868
EURUSD 35
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +25.73 EUR
最差交易: -48 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.33 EUR
最大连续亏损: -47.80 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 127
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5144
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
FPMarkets-Live
1.34 × 196
Exness-MT5Real8
1.34 × 495
VantageInternational-Live 3
1.39 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 602
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 228
122 更多...
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs. 
没有评论
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SGAI IcMarkets
每月30 USD
1%
0
0
USD
1K
EUR
4
100%
33
87%
43%
1.15
0.32
EUR
5%
1:500
