Tamas Szebeni

SGAI IcMarkets

Tamas Szebeni
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
29 (87.87%)
Transacciones Irrentables:
4 (12.12%)
Mejor transacción:
25.73 EUR
Peor transacción:
-47.80 EUR
Beneficio Bruto:
78.17 EUR (5 371 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.61 EUR (2 443 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (14.33 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
26.29 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
42.98%
Carga máxima del depósito:
3.27%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
13 (39.39%)
Transacciones Cortas:
20 (60.61%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.32 EUR
Beneficio medio:
2.70 EUR
Pérdidas medias:
-16.90 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-47.80 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.80 EUR (1)
Crecimiento al mes:
1.06%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.13 EUR
Máxima:
47.80 EUR (4.69%)
Reducción relativa:
De balance:
4.69% (47.80 EUR)
De fondos:
5.24% (52.53 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 8
AUDCAD 7
XAUUSD 6
EURJPY 5
GBPNZD 4
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD -22
AUDCAD 3
XAUUSD 14
EURJPY 5
GBPNZD 10
EURUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD 21
AUDCAD 221
XAUUSD 1.3K
EURJPY 447
GBPNZD 868
EURUSD 35
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.73 EUR
Peor transacción: -48 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +14.33 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -47.80 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 127
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5144
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
FPMarkets-Live
1.34 × 196
Exness-MT5Real8
1.34 × 495
VantageInternational-Live 3
1.39 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 602
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 228
otros 122...
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs. 
No hay comentarios
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
