- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
12.29 EUR
Worst Trade:
-47.80 EUR
Profitto lordo:
31.16 EUR (525 pips)
Perdita lorda:
-47.80 EUR (76 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
19.67 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.27%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.51 EUR
Profitto medio:
3.12 EUR
Perdita media:
-47.80 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-47.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-47.80 EUR (1)
Crescita mensile:
-1.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.13 EUR
Massimale:
47.80 EUR (4.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.69% (47.80 EUR)
Per equità:
1.92% (18.94 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|5
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-25
|EURJPY
|3
|AUDCAD
|0
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-24
|EURJPY
|265
|AUDCAD
|25
|XAUUSD
|127
|GBPNZD
|51
|EURUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.29 EUR
Worst Trade: -48 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.49 EUR
Massima perdita consecutiva: -47.80 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 127
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.61 × 23
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5144
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 196
|
Exness-MT5Real8
|1.34 × 495
|
VantageInternational-Live 3
|1.39 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
987
EUR
EUR
2
100%
11
90%
100%
0.65
-1.51
EUR
EUR
5%
1:500