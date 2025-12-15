SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SGAI IcMarkets
Tamas Szebeni

SGAI IcMarkets

Tamas Szebeni
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
29 (87.87%)
Verlusttrades:
4 (12.12%)
Bester Trade:
25.73 EUR
Schlechtester Trade:
-47.80 EUR
Bruttoprofit:
78.17 EUR (5 371 pips)
Bruttoverlust:
-67.61 EUR (2 443 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (14.33 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.29 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
40.13%
Max deposit load:
3.27%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
13 (39.39%)
Short-Positionen:
20 (60.61%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.70 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-16.90 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-47.80 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.80 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.13 EUR
Maximaler:
47.80 EUR (4.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.69% (47.80 EUR)
Kapital:
5.24% (52.53 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 8
AUDCAD 7
XAUUSD 6
EURJPY 5
GBPNZD 4
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD -22
AUDCAD 3
XAUUSD 14
EURJPY 5
GBPNZD 10
EURUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD 21
AUDCAD 221
XAUUSD 1.3K
EURJPY 447
GBPNZD 868
EURUSD 35
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.73 EUR
Schlechtester Trade: -48 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.33 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.80 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 127
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5144
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
FPMarkets-Live
1.34 × 196
Exness-MT5Real8
1.34 × 495
VantageInternational-Live 3
1.39 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 602
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 228
noch 122 ...
Grok driven smart grid EA with uncorrelated pairs. 
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.