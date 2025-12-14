SinyallerBölümler
Souaad Ziar

OKGOLD

Souaad Ziar
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 657%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
308
Kârla kapanan işlemler:
230 (74.67%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (25.32%)
En iyi işlem:
18.92 USD
En kötü işlem:
-7.25 USD
Brüt kâr:
562.36 USD (810 794 pips)
Brüt zarar:
-153.71 USD (146 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (42.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.85 USD (32)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
7.78%
Maks. mevduat yükü:
125.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
29.25
Alış işlemleri:
118 (38.31%)
Satış işlemleri:
190 (61.69%)
Kâr faktörü:
3.66
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-1.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.97 USD (3)
Aylık büyüme:
547.94%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.20 USD
Maksimum:
13.97 USD (4.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.50% (7.85 USD)
Varlığa göre:
37.43% (108.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 289
BTCUSDm 17
EURUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 380
BTCUSDm 28
EURUSDm 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 379K
BTCUSDm 285K
EURUSDm 6
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.92 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +42.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

💰My name is Ziyar, a professional gold trader with over 12 years of real market experience and a strong background in the banking and financial sector, trading gold only (XAUUSD) with a disciplined fully manual strategy that uses no bots, no martingale and no aggressive gambling, where every position is built on mathematical logic, economic analysis and strict rule-based execution, and every trade includes a fixed Stop Loss under 0.5% with fast precise scalping entries lasting from minutes to less than one hour to keep risk extremely low; my performance targets a consistent and realistic 5%–15% monthly return with a clear focus on capital protection and stable growth, far from the unrealistic promises of 100% monthly gains that usually end in blown accounts, and with me your capital follows a safe transparent low-risk system designed for steady compounding minimal drawdown and long-term profitability—this is where your money truly belongs.
İnceleme yok
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.20 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 17:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.14 17:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 17:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 17:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
