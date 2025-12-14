- Büyüme
İşlemler:
308
Kârla kapanan işlemler:
230 (74.67%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (25.32%)
En iyi işlem:
18.92 USD
En kötü işlem:
-7.25 USD
Brüt kâr:
562.36 USD (810 794 pips)
Brüt zarar:
-153.71 USD (146 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (42.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.85 USD (32)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
7.78%
Maks. mevduat yükü:
125.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
29.25
Alış işlemleri:
118 (38.31%)
Satış işlemleri:
190 (61.69%)
Kâr faktörü:
3.66
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-1.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.97 USD (3)
Aylık büyüme:
547.94%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.20 USD
Maksimum:
13.97 USD (4.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.50% (7.85 USD)
Varlığa göre:
37.43% (108.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|289
|BTCUSDm
|17
|EURUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|380
|BTCUSDm
|28
|EURUSDm
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|379K
|BTCUSDm
|285K
|EURUSDm
|6
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
💰My name is Ziyar, a professional gold trader with over 12 years of real market experience and a strong background in the banking and financial sector, trading gold only (XAUUSD) with a disciplined fully manual strategy that uses no bots, no martingale and no aggressive gambling, where every position is built on mathematical logic, economic analysis and strict rule-based execution, and every trade includes a fixed Stop Loss under 0.5% with fast precise scalping entries lasting from minutes to less than one hour to keep risk extremely low; my performance targets a consistent and realistic 5%–15% monthly return with a clear focus on capital protection and stable growth, far from the unrealistic promises of 100% monthly gains that usually end in blown accounts, and with me your capital follows a safe transparent low-risk system designed for steady compounding minimal drawdown and long-term profitability—this is where your money truly belongs.
İnceleme yok
