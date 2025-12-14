- Incremento
Total de Trades:
308
Transacciones Rentables:
230 (74.67%)
Transacciones Irrentables:
78 (25.32%)
Mejor transacción:
18.92 USD
Peor transacción:
-7.25 USD
Beneficio Bruto:
562.36 USD (810 794 pips)
Pérdidas Brutas:
-153.71 USD (146 891 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (42.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42.85 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
7.78%
Carga máxima del depósito:
125.89%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
29.25
Transacciones Largas:
118 (38.31%)
Transacciones Cortas:
190 (61.69%)
Factor de Beneficio:
3.66
Beneficio Esperado:
1.33 USD
Beneficio medio:
2.45 USD
Pérdidas medias:
-1.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-8.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.97 USD (3)
Crecimiento al mes:
547.94%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.20 USD
Máxima:
13.97 USD (4.46%)
Reducción relativa:
De balance:
7.50% (7.85 USD)
De fondos:
37.43% (108.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|289
|BTCUSDm
|17
|EURUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|380
|BTCUSDm
|28
|EURUSDm
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|379K
|BTCUSDm
|285K
|EURUSDm
|6
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +18.92 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +42.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
💰My name is Ziyar, a professional gold trader with over 12 years of real market experience and a strong background in the banking and financial sector, trading gold only (XAUUSD) with a disciplined fully manual strategy that uses no bots, no martingale and no aggressive gambling, where every position is built on mathematical logic, economic analysis and strict rule-based execution, and every trade includes a fixed Stop Loss under 0.5% with fast precise scalping entries lasting from minutes to less than one hour to keep risk extremely low; my performance targets a consistent and realistic 5%–15% monthly return with a clear focus on capital protection and stable growth, far from the unrealistic promises of 100% monthly gains that usually end in blown accounts, and with me your capital follows a safe transparent low-risk system designed for steady compounding minimal drawdown and long-term profitability—this is where your money truly belongs.
