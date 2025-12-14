- Crescimento
Negociações:
308
Negociações com lucro:
230 (74.67%)
Negociações com perda:
78 (25.32%)
Melhor negociação:
18.92 USD
Pior negociação:
-7.25 USD
Lucro bruto:
562.36 USD (810 794 pips)
Perda bruta:
-153.71 USD (146 891 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (42.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.85 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
7.78%
Depósito máximo carregado:
125.89%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
29.25
Negociações longas:
118 (38.31%)
Negociações curtas:
190 (61.69%)
Fator de lucro:
3.66
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-1.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.97 USD (3)
Crescimento mensal:
547.94%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.20 USD
Máximo:
13.97 USD (4.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.50% (7.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.43% (108.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|289
|BTCUSDm
|17
|EURUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|380
|BTCUSDm
|28
|EURUSDm
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|379K
|BTCUSDm
|285K
|EURUSDm
|6
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.92 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +42.85 USD
Máxima perda consecutiva: -8.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
💰My name is Ziyar, a professional gold trader with over 12 years of real market experience and a strong background in the banking and financial sector, trading gold only (XAUUSD) with a disciplined fully manual strategy that uses no bots, no martingale and no aggressive gambling, where every position is built on mathematical logic, economic analysis and strict rule-based execution, and every trade includes a fixed Stop Loss under 0.5% with fast precise scalping entries lasting from minutes to less than one hour to keep risk extremely low; my performance targets a consistent and realistic 5%–15% monthly return with a clear focus on capital protection and stable growth, far from the unrealistic promises of 100% monthly gains that usually end in blown accounts, and with me your capital follows a safe transparent low-risk system designed for steady compounding minimal drawdown and long-term profitability—this is where your money truly belongs.
Sem comentários
