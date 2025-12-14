SinaisSeções
Souaad Ziar

OKGOLD

0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 657%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
308
Negociações com lucro:
230 (74.67%)
Negociações com perda:
78 (25.32%)
Melhor negociação:
18.92 USD
Pior negociação:
-7.25 USD
Lucro bruto:
562.36 USD (810 794 pips)
Perda bruta:
-153.71 USD (146 891 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (42.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.85 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
7.78%
Depósito máximo carregado:
125.89%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
29.25
Negociações longas:
118 (38.31%)
Negociações curtas:
190 (61.69%)
Fator de lucro:
3.66
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-1.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.97 USD (3)
Crescimento mensal:
547.94%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.20 USD
Máximo:
13.97 USD (4.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.50% (7.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.43% (108.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 289
BTCUSDm 17
EURUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 380
BTCUSDm 28
EURUSDm 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 379K
BTCUSDm 285K
EURUSDm 6
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.92 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +42.85 USD
Máxima perda consecutiva: -8.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

💰My name is Ziyar, a professional gold trader with over 12 years of real market experience and a strong background in the banking and financial sector, trading gold only (XAUUSD) with a disciplined fully manual strategy that uses no bots, no martingale and no aggressive gambling, where every position is built on mathematical logic, economic analysis and strict rule-based execution, and every trade includes a fixed Stop Loss under 0.5% with fast precise scalping entries lasting from minutes to less than one hour to keep risk extremely low; my performance targets a consistent and realistic 5%–15% monthly return with a clear focus on capital protection and stable growth, far from the unrealistic promises of 100% monthly gains that usually end in blown accounts, and with me your capital follows a safe transparent low-risk system designed for steady compounding minimal drawdown and long-term profitability—this is where your money truly belongs.
Sem comentários
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.20 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 17:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.14 17:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 17:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 17:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
