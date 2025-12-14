СигналыРазделы
Souaad Ziar

OKGOLD

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 657%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
230 (74.67%)
Убыточных трейдов:
78 (25.32%)
Лучший трейд:
18.92 USD
Худший трейд:
-7.25 USD
Общая прибыль:
562.36 USD (810 794 pips)
Общий убыток:
-153.71 USD (146 891 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (42.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.85 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
7.78%
Макс. загрузка депозита:
125.89%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
29.25
Длинных трейдов:
118 (38.31%)
Коротких трейдов:
190 (61.69%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-1.97 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.97 USD (3)
Прирост в месяц:
547.94%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.20 USD
Максимальная:
13.97 USD (4.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.50% (7.85 USD)
По эквити:
37.43% (108.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 289
BTCUSDm 17
EURUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 380
BTCUSDm 28
EURUSDm 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 379K
BTCUSDm 285K
EURUSDm 6
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.92 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +42.85 USD
Макс. убыток в серии: -8.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

💰My name is Ziyar, a professional gold trader with over 12 years of real market experience and a strong background in the banking and financial sector, trading gold only (XAUUSD) with a disciplined fully manual strategy that uses no bots, no martingale and no aggressive gambling, where every position is built on mathematical logic, economic analysis and strict rule-based execution, and every trade includes a fixed Stop Loss under 0.5% with fast precise scalping entries lasting from minutes to less than one hour to keep risk extremely low; my performance targets a consistent and realistic 5%–15% monthly return with a clear focus on capital protection and stable growth, far from the unrealistic promises of 100% monthly gains that usually end in blown accounts, and with me your capital follows a safe transparent low-risk system designed for steady compounding minimal drawdown and long-term profitability—this is where your money truly belongs.
Нет отзывов
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.20 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 17:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.14 17:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 17:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 17:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OKGOLD
50 USD в месяц
657%
0
0
USD
123
USD
7
15%
308
74%
8%
3.65
1.33
USD
37%
1:200
