- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
230 (74.67%)
Убыточных трейдов:
78 (25.32%)
Лучший трейд:
18.92 USD
Худший трейд:
-7.25 USD
Общая прибыль:
562.36 USD (810 794 pips)
Общий убыток:
-153.71 USD (146 891 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (42.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.85 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
7.78%
Макс. загрузка депозита:
125.89%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
29.25
Длинных трейдов:
118 (38.31%)
Коротких трейдов:
190 (61.69%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-1.97 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.97 USD (3)
Прирост в месяц:
547.94%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.20 USD
Максимальная:
13.97 USD (4.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.50% (7.85 USD)
По эквити:
37.43% (108.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|289
|BTCUSDm
|17
|EURUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|380
|BTCUSDm
|28
|EURUSDm
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|379K
|BTCUSDm
|285K
|EURUSDm
|6
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.92 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +42.85 USD
Макс. убыток в серии: -8.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
💰My name is Ziyar, a professional gold trader with over 12 years of real market experience and a strong background in the banking and financial sector, trading gold only (XAUUSD) with a disciplined fully manual strategy that uses no bots, no martingale and no aggressive gambling, where every position is built on mathematical logic, economic analysis and strict rule-based execution, and every trade includes a fixed Stop Loss under 0.5% with fast precise scalping entries lasting from minutes to less than one hour to keep risk extremely low; my performance targets a consistent and realistic 5%–15% monthly return with a clear focus on capital protection and stable growth, far from the unrealistic promises of 100% monthly gains that usually end in blown accounts, and with me your capital follows a safe transparent low-risk system designed for steady compounding minimal drawdown and long-term profitability—this is where your money truly belongs.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
657%
0
0
USD
USD
123
USD
USD
7
15%
308
74%
8%
3.65
1.33
USD
USD
37%
1:200