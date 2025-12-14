- Croissance
Trades:
158
Bénéfice trades:
111 (70.25%)
Perte trades:
47 (29.75%)
Meilleure transaction:
12.44 USD
Pire transaction:
-6.61 USD
Bénéfice brut:
254.74 USD (335 584 pips)
Perte brute:
-102.94 USD (96 148 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (42.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.54 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
57.56%
Charge de dépôt maximale:
1.78%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
73
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
15.04
Longs trades:
64 (40.51%)
Courts trades:
94 (59.49%)
Facteur de profit:
2.47
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
2.29 USD
Perte moyenne:
-2.19 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-8.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.09 USD (3)
Croissance mensuelle:
151.80%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.20 USD
Maximal:
10.09 USD (6.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.50% (7.85 USD)
Par fonds propres:
0.53% (1.33 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|149
|BTCUSDm
|7
|EURUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|142
|BTCUSDm
|10
|EURUSDm
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|141K
|BTCUSDm
|99K
|EURUSDm
|6
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +12.44 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +42.54 USD
Perte consécutive maximale: -8.33 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
💰My name is Ziyar, a professional gold trader with over 12 years of real market experience and a strong background in the banking and financial sector, trading gold only (XAUUSD) with a disciplined fully manual strategy that uses no bots, no martingale and no aggressive gambling, where every position is built on mathematical logic, economic analysis and strict rule-based execution, and every trade includes a fixed Stop Loss under 0.5% with fast precise scalping entries lasting from minutes to less than one hour to keep risk extremely low; my performance targets a consistent and realistic 5%–15% monthly return with a clear focus on capital protection and stable growth, far from the unrealistic promises of 100% monthly gains that usually end in blown accounts, and with me your capital follows a safe transparent low-risk system designed for steady compounding minimal drawdown and long-term profitability—this is where your money truly belongs.
Aucun avis
