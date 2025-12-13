- Büyüme
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
56 (83.58%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.42%)
En iyi işlem:
82.98 USD
En kötü işlem:
-98.85 USD
Brüt kâr:
1 019.42 USD (33 709 pips)
Brüt zarar:
-138.71 USD (12 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (141.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.87 USD (12)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.91
Alış işlemleri:
19 (28.36%)
Satış işlemleri:
48 (71.64%)
Kâr faktörü:
7.35
Beklenen getiri:
13.14 USD
Ortalama kâr:
18.20 USD
Ortalama zarar:
-12.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.85 USD (1)
Aylık büyüme:
45.69%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
98.85 USD (4.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|16
|AUDUSD
|14
|AUDNZD
|10
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|251
|AUDUSD
|213
|AUDNZD
|74
|XAUUSD
|91
|AUDCAD
|32
|GBPUSD
|137
|GBPAUD
|3
|NZDCAD
|9
|GBPJPY
|62
|GBPCHF
|3
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|3.7K
|AUDUSD
|2.4K
|AUDNZD
|1.1K
|XAUUSD
|9.1K
|AUDCAD
|912
|GBPUSD
|1.7K
|GBPAUD
|203
|NZDCAD
|339
|GBPJPY
|966
|GBPCHF
|101
|EURCAD
|300
|AUDCHF
|-7
|EURGBP
|212
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.98 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +141.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 20
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 4
|
Pepperstone-01
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
BCS-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
