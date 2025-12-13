SinyallerBölümler
SmartEdge Trading
Mashal Khan

SmartEdge Trading

Mashal Khan
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
56 (83.58%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.42%)
En iyi işlem:
82.98 USD
En kötü işlem:
-98.85 USD
Brüt kâr:
1 019.42 USD (33 709 pips)
Brüt zarar:
-138.71 USD (12 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (141.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.87 USD (12)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.91
Alış işlemleri:
19 (28.36%)
Satış işlemleri:
48 (71.64%)
Kâr faktörü:
7.35
Beklenen getiri:
13.14 USD
Ortalama kâr:
18.20 USD
Ortalama zarar:
-12.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.85 USD (1)
Aylık büyüme:
45.69%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
98.85 USD (4.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 16
AUDUSD 14
AUDNZD 10
XAUUSD 8
AUDCAD 5
GBPUSD 5
GBPAUD 2
NZDCAD 2
GBPJPY 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY 251
AUDUSD 213
AUDNZD 74
XAUUSD 91
AUDCAD 32
GBPUSD 137
GBPAUD 3
NZDCAD 9
GBPJPY 62
GBPCHF 3
EURCAD 2
AUDCHF 0
EURGBP 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY 3.7K
AUDUSD 2.4K
AUDNZD 1.1K
XAUUSD 9.1K
AUDCAD 912
GBPUSD 1.7K
GBPAUD 203
NZDCAD 339
GBPJPY 966
GBPCHF 101
EURCAD 300
AUDCHF -7
EURGBP 212
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.98 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +141.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 20
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
FXChoice-Classic Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 4
Pepperstone-01
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
AAFX-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
BCS-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
342 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 6.25% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.47% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
