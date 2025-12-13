Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03 0.00 × 11 Tickmill-Live 0.00 × 8 GlobalPrime-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 8 0.00 × 1 LiteForex-ECN.com 0.00 × 20 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 1 FXChoice-Classic Live 0.00 × 3 XMTrading-Real 45 0.00 × 2 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 Activtrades-5 0.00 × 4 Pepperstone-01 0.00 × 9 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-2 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 3 AAFX-Real 0.00 × 4 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 BCS-Real 0.00 × 1 FxPro.com-Real04 0.00 × 1 XM.COM-Real 14 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 342 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya