Segnali / MetaTrader 4 / SmartEdge Trading
Mashal Khan

SmartEdge Trading

Mashal Khan
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
56 (83.58%)
Loss Trade:
11 (16.42%)
Best Trade:
82.98 USD
Worst Trade:
-98.85 USD
Profitto lordo:
1 019.42 USD (33 709 pips)
Perdita lorda:
-138.71 USD (12 664 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (141.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.87 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.91
Long Trade:
19 (28.36%)
Short Trade:
48 (71.64%)
Fattore di profitto:
7.35
Profitto previsto:
13.14 USD
Profitto medio:
18.20 USD
Perdita media:
-12.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.85 USD (1)
Crescita mensile:
45.69%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
98.85 USD (4.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 16
AUDUSD 14
AUDNZD 10
XAUUSD 8
AUDCAD 5
GBPUSD 5
GBPAUD 2
NZDCAD 2
GBPJPY 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 251
AUDUSD 213
AUDNZD 74
XAUUSD 91
AUDCAD 32
GBPUSD 137
GBPAUD 3
NZDCAD 9
GBPJPY 62
GBPCHF 3
EURCAD 2
AUDCHF 0
EURGBP 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 3.7K
AUDUSD 2.4K
AUDNZD 1.1K
XAUUSD 9.1K
AUDCAD 912
GBPUSD 1.7K
GBPAUD 203
NZDCAD 339
GBPJPY 966
GBPCHF 101
EURCAD 300
AUDCHF -7
EURGBP 212
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.98 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +141.15 USD
Massima perdita consecutiva: -19.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 20
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
FXChoice-Classic Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 4
Pepperstone-01
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
AAFX-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
BCS-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
342 più
Non ci sono recensioni
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 6.25% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.47% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
