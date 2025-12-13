- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
56 (83.58%)
Loss Trade:
11 (16.42%)
Best Trade:
82.98 USD
Worst Trade:
-98.85 USD
Profitto lordo:
1 019.42 USD (33 709 pips)
Perdita lorda:
-138.71 USD (12 664 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (141.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.87 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.91
Long Trade:
19 (28.36%)
Short Trade:
48 (71.64%)
Fattore di profitto:
7.35
Profitto previsto:
13.14 USD
Profitto medio:
18.20 USD
Perdita media:
-12.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.85 USD (1)
Crescita mensile:
45.69%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
98.85 USD (4.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|16
|AUDUSD
|14
|AUDNZD
|10
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|251
|AUDUSD
|213
|AUDNZD
|74
|XAUUSD
|91
|AUDCAD
|32
|GBPUSD
|137
|GBPAUD
|3
|NZDCAD
|9
|GBPJPY
|62
|GBPCHF
|3
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|3.7K
|AUDUSD
|2.4K
|AUDNZD
|1.1K
|XAUUSD
|9.1K
|AUDCAD
|912
|GBPUSD
|1.7K
|GBPAUD
|203
|NZDCAD
|339
|GBPJPY
|966
|GBPCHF
|101
|EURCAD
|300
|AUDCHF
|-7
|EURGBP
|212
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.98 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +141.15 USD
Massima perdita consecutiva: -19.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 20
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 4
|
Pepperstone-01
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
BCS-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
