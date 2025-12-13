- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
142
Negociações com lucro:
121 (85.21%)
Negociações com perda:
21 (14.79%)
Melhor negociação:
82.98 USD
Pior negociação:
-98.85 USD
Lucro bruto:
1 951.45 USD (57 569 pips)
Perda bruta:
-162.42 USD (14 953 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (288.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
296.87 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
39.42%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.10
Negociações longas:
56 (39.44%)
Negociações curtas:
86 (60.56%)
Fator de lucro:
12.01
Valor esperado:
12.60 USD
Lucro médio:
16.13 USD
Perda média:
-7.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-19.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-98.85 USD (1)
Crescimento mensal:
116.04%
Previsão anual:
1 407.95%
Algotrading:
44%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
98.85 USD (4.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.31% (98.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.85% (333.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|15
|AUDNZD
|13
|GBPNZD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|373
|AUDJPY
|252
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|353
|AUDNZD
|85
|GBPNZD
|30
|GBPUSD
|219
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|44
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|93
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|12
|GBPCHF
|13
|EURGBP
|11
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|62
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|4.3K
|AUDJPY
|3.8K
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|3.5K
|AUDNZD
|1.4K
|GBPNZD
|497
|GBPUSD
|2.6K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-93
|CADJPY
|2.1K
|GBPAUD
|354
|EURJPY
|785
|GBPCHF
|498
|EURGBP
|416
|CHFJPY
|187
|GBPJPY
|966
|EURCAD
|300
|AUDCHF
|-7
|EURNZD
|159
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +82.98 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +288.85 USD
Máxima perda consecutiva: -19.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
BCS-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
539 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
116%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
6
44%
142
85%
100%
12.01
12.60
USD
USD
17%
1:200