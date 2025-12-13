SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SmartEdge Trading
Mashal Khan

SmartEdge Trading

Mashal Khan
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
56 (83.58%)
Perte trades:
11 (16.42%)
Meilleure transaction:
82.98 USD
Pire transaction:
-98.85 USD
Bénéfice brut:
1 019.42 USD (33 709 pips)
Perte brute:
-138.71 USD (12 664 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (141.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
296.87 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.54
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.84%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.91
Longs trades:
19 (28.36%)
Courts trades:
48 (71.64%)
Facteur de profit:
7.35
Rendement attendu:
13.14 USD
Bénéfice moyen:
18.20 USD
Perte moyenne:
-12.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-19.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-98.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
45.69%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
31%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
98.85 USD (4.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 16
AUDUSD 14
AUDNZD 10
XAUUSD 8
AUDCAD 5
GBPUSD 5
GBPAUD 2
NZDCAD 2
GBPJPY 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY 251
AUDUSD 213
AUDNZD 74
XAUUSD 91
AUDCAD 32
GBPUSD 137
GBPAUD 3
NZDCAD 9
GBPJPY 62
GBPCHF 3
EURCAD 2
AUDCHF 0
EURGBP 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY 3.7K
AUDUSD 2.4K
AUDNZD 1.1K
XAUUSD 9.1K
AUDCAD 912
GBPUSD 1.7K
GBPAUD 203
NZDCAD 339
GBPJPY 966
GBPCHF 101
EURCAD 300
AUDCHF -7
EURGBP 212
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.98 USD
Pire transaction: -99 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +141.15 USD
Perte consécutive maximale: -19.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 20
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
FXChoice-Classic Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 4
Pepperstone-01
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
AAFX-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
BCS-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
342 plus...
Aucun avis
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 6.25% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.47% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
