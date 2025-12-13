SignalsSections
Mashal Khan

SmartEdge Trading

Mashal Khan
0 reviews
Reliability
6 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 116%
Exness-Real
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
142
Profit Trades:
121 (85.21%)
Loss Trades:
21 (14.79%)
Best trade:
82.98 USD
Worst trade:
-98.85 USD
Gross Profit:
1 951.45 USD (57 569 pips)
Gross Loss:
-162.42 USD (14 953 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (288.85 USD)
Maximal consecutive profit:
296.87 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
39.42%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
35
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
18.10
Long Trades:
56 (39.44%)
Short Trades:
86 (60.56%)
Profit Factor:
12.01
Expected Payoff:
12.60 USD
Average Profit:
16.13 USD
Average Loss:
-7.73 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-19.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-98.85 USD (1)
Monthly growth:
116.04%
Annual Forecast:
1 407.95%
Algo trading:
44%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
98.85 USD (4.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.31% (98.85 USD)
By Equity:
16.85% (333.31 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDUSD 21
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 15
AUDNZD 13
GBPNZD 11
GBPUSD 10
AUDCAD 7
NZDCAD 6
GBPCAD 5
CADJPY 5
GBPAUD 3
EURJPY 3
GBPCHF 2
EURGBP 2
CHFJPY 2
GBPJPY 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 373
AUDJPY 252
XAUUSD 167
EURUSD 353
AUDNZD 85
GBPNZD 30
GBPUSD 219
AUDCAD 34
NZDCAD 44
GBPCAD 31
CADJPY 93
GBPAUD 4
EURJPY 12
GBPCHF 13
EURGBP 11
CHFJPY 4
GBPJPY 62
EURCAD 2
AUDCHF 0
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 4.3K
AUDJPY 3.8K
XAUUSD 18K
EURUSD 3.5K
AUDNZD 1.4K
GBPNZD 497
GBPUSD 2.6K
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.2K
GBPCAD -93
CADJPY 2.1K
GBPAUD 354
EURJPY 785
GBPCHF 498
EURGBP 416
CHFJPY 187
GBPJPY 966
EURCAD 300
AUDCHF -7
EURNZD 159
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +82.98 USD
Worst trade: -99 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +288.85 USD
Maximal consecutive loss: -19.29 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Tickmill-Live
0.00 × 8
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
BCS-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
AAFX-Real
0.00 × 4
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Eightcap-Real
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
No reviews
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 6.25% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.47% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.