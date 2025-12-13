- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
142
Profit Trades:
121 (85.21%)
Loss Trades:
21 (14.79%)
Best trade:
82.98 USD
Worst trade:
-98.85 USD
Gross Profit:
1 951.45 USD (57 569 pips)
Gross Loss:
-162.42 USD (14 953 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (288.85 USD)
Maximal consecutive profit:
296.87 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
39.42%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
35
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
18.10
Long Trades:
56 (39.44%)
Short Trades:
86 (60.56%)
Profit Factor:
12.01
Expected Payoff:
12.60 USD
Average Profit:
16.13 USD
Average Loss:
-7.73 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-19.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-98.85 USD (1)
Monthly growth:
116.04%
Annual Forecast:
1 407.95%
Algo trading:
44%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
98.85 USD (4.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.31% (98.85 USD)
By Equity:
16.85% (333.31 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|15
|AUDNZD
|13
|GBPNZD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|373
|AUDJPY
|252
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|353
|AUDNZD
|85
|GBPNZD
|30
|GBPUSD
|219
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|44
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|93
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|12
|GBPCHF
|13
|EURGBP
|11
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|62
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|1
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|4.3K
|AUDJPY
|3.8K
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|3.5K
|AUDNZD
|1.4K
|GBPNZD
|497
|GBPUSD
|2.6K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-93
|CADJPY
|2.1K
|GBPAUD
|354
|EURJPY
|785
|GBPCHF
|498
|EURGBP
|416
|CHFJPY
|187
|GBPJPY
|966
|EURCAD
|300
|AUDCHF
|-7
|EURNZD
|159
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +82.98 USD
Worst trade: -99 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +288.85 USD
Maximal consecutive loss: -19.29 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Tickmill-Live
|0.00 × 8
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
JFD-Live02
|0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.00 × 1
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
BenchMark-Real
|0.00 × 2
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
FTMO-Server3
|0.00 × 2
FTMO-Server2
|0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
AM-Live2
|0.00 × 6
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
BCS-Real
|0.00 × 3
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
AAFX-Real
|0.00 × 4
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
Eightcap-Real
|0.00 × 1
Pepperstone-01
|0.00 × 10
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
