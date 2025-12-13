Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live 0.00 × 8 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 JFD-Live02 0.00 × 1 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 1 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 BenchMark-Real 0.00 × 2 ICMarkets-Live07 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 2 OANDA-v20 Live 0.00 × 5 Just2Trade-Real2 0.00 × 6 FTMO-Server3 0.00 × 2 FTMO-Server2 0.00 × 3 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 AM-Live2 0.00 × 6 ICMarkets-Live08 0.00 × 3 BCS-Real 0.00 × 3 ICMarkets-Live05 0.00 × 7 AAFX-Real 0.00 × 4 LQDLLC-Live01 0.00 × 50 Eightcap-Real 0.00 × 1 Pepperstone-01 0.00 × 10 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 noch 539 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen