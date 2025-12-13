SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SmartEdge Trading
Mashal Khan

SmartEdge Trading

Mashal Khan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 116%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
142
Gewinntrades:
121 (85.21%)
Verlusttrades:
21 (14.79%)
Bester Trade:
82.98 USD
Schlechtester Trade:
-98.85 USD
Bruttoprofit:
1 951.45 USD (57 569 pips)
Bruttoverlust:
-162.42 USD (14 953 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (288.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
296.87 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
39.42%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.10
Long-Positionen:
56 (39.44%)
Short-Positionen:
86 (60.56%)
Profit-Faktor:
12.01
Mathematische Gewinnerwartung:
12.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-19.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-98.85 USD (1)
Wachstum pro Monat :
116.04%
Jahresprognose:
1 407.95%
Algo-Trading:
44%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
98.85 USD (4.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.31% (98.85 USD)
Kapital:
16.85% (333.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 21
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 15
AUDNZD 13
GBPNZD 11
GBPUSD 10
AUDCAD 7
NZDCAD 6
GBPCAD 5
CADJPY 5
GBPAUD 3
EURJPY 3
GBPCHF 2
EURGBP 2
CHFJPY 2
GBPJPY 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 373
AUDJPY 252
XAUUSD 167
EURUSD 353
AUDNZD 85
GBPNZD 30
GBPUSD 219
AUDCAD 34
NZDCAD 44
GBPCAD 31
CADJPY 93
GBPAUD 4
EURJPY 12
GBPCHF 13
EURGBP 11
CHFJPY 4
GBPJPY 62
EURCAD 2
AUDCHF 0
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 4.3K
AUDJPY 3.8K
XAUUSD 18K
EURUSD 3.5K
AUDNZD 1.4K
GBPNZD 497
GBPUSD 2.6K
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.2K
GBPCAD -93
CADJPY 2.1K
GBPAUD 354
EURJPY 785
GBPCHF 498
EURGBP 416
CHFJPY 187
GBPJPY 966
EURCAD 300
AUDCHF -7
EURNZD 159
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +82.98 USD
Schlechtester Trade: -99 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +288.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 8
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
BCS-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
AAFX-Real
0.00 × 4
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Eightcap-Real
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
noch 539 ...
Keine Bewertungen
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 6.25% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.47% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SmartEdge Trading
30 USD pro Monat
116%
0
0
USD
2.2K
USD
6
44%
142
85%
100%
12.01
12.60
USD
17%
1:200
