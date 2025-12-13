СигналыРазделы
Mashal Khan

SmartEdge Trading

Mashal Khan
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 116%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
121 (85.21%)
Убыточных трейдов:
21 (14.79%)
Лучший трейд:
82.98 USD
Худший трейд:
-98.85 USD
Общая прибыль:
1 951.45 USD (57 569 pips)
Общий убыток:
-162.42 USD (14 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (288.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
296.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
39.42%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.10
Длинных трейдов:
56 (39.44%)
Коротких трейдов:
86 (60.56%)
Профит фактор:
12.01
Мат. ожидание:
12.60 USD
Средняя прибыль:
16.13 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.85 USD (1)
Прирост в месяц:
116.04%
Годовой прогноз:
1 407.95%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
98.85 USD (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.31% (98.85 USD)
По эквити:
16.85% (333.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 21
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 15
AUDNZD 13
GBPNZD 11
GBPUSD 10
AUDCAD 7
NZDCAD 6
GBPCAD 5
CADJPY 5
GBPAUD 3
EURJPY 3
GBPCHF 2
EURGBP 2
CHFJPY 2
GBPJPY 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 373
AUDJPY 252
XAUUSD 167
EURUSD 353
AUDNZD 85
GBPNZD 30
GBPUSD 219
AUDCAD 34
NZDCAD 44
GBPCAD 31
CADJPY 93
GBPAUD 4
EURJPY 12
GBPCHF 13
EURGBP 11
CHFJPY 4
GBPJPY 62
EURCAD 2
AUDCHF 0
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 4.3K
AUDJPY 3.8K
XAUUSD 18K
EURUSD 3.5K
AUDNZD 1.4K
GBPNZD 497
GBPUSD 2.6K
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.2K
GBPCAD -93
CADJPY 2.1K
GBPAUD 354
EURJPY 785
GBPCHF 498
EURGBP 416
CHFJPY 187
GBPJPY 966
EURCAD 300
AUDCHF -7
EURNZD 159
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.98 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +288.85 USD
Макс. убыток в серии: -19.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 8
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
BCS-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
AAFX-Real
0.00 × 4
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Eightcap-Real
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 6.25% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.47% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SmartEdge Trading
30 USD в месяц
116%
0
0
USD
2.2K
USD
6
44%
142
85%
100%
12.01
12.60
USD
17%
1:200
