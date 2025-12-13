- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
121 (85.21%)
Убыточных трейдов:
21 (14.79%)
Лучший трейд:
82.98 USD
Худший трейд:
-98.85 USD
Общая прибыль:
1 951.45 USD (57 569 pips)
Общий убыток:
-162.42 USD (14 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (288.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
296.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
39.42%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.10
Длинных трейдов:
56 (39.44%)
Коротких трейдов:
86 (60.56%)
Профит фактор:
12.01
Мат. ожидание:
12.60 USD
Средняя прибыль:
16.13 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.85 USD (1)
Прирост в месяц:
116.04%
Годовой прогноз:
1 407.95%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
98.85 USD (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.31% (98.85 USD)
По эквити:
16.85% (333.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|15
|AUDNZD
|13
|GBPNZD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|373
|AUDJPY
|252
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|353
|AUDNZD
|85
|GBPNZD
|30
|GBPUSD
|219
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|44
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|93
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|12
|GBPCHF
|13
|EURGBP
|11
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|62
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|4.3K
|AUDJPY
|3.8K
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|3.5K
|AUDNZD
|1.4K
|GBPNZD
|497
|GBPUSD
|2.6K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-93
|CADJPY
|2.1K
|GBPAUD
|354
|EURJPY
|785
|GBPCHF
|498
|EURGBP
|416
|CHFJPY
|187
|GBPJPY
|966
|EURCAD
|300
|AUDCHF
|-7
|EURNZD
|159
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +82.98 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +288.85 USD
Макс. убыток в серии: -19.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
BCS-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
еще 539...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
116%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
6
44%
142
85%
100%
12.01
12.60
USD
USD
17%
1:200