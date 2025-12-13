- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
142
利益トレード:
121 (85.21%)
損失トレード:
21 (14.79%)
ベストトレード:
82.98 USD
最悪のトレード:
-98.85 USD
総利益:
1 951.45 USD (57 569 pips)
総損失:
-162.42 USD (14 953 pips)
最大連続の勝ち:
19 (288.85 USD)
最大連続利益:
296.87 USD (12)
シャープレシオ:
0.59
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
39.42%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.10
長いトレード:
56 (39.44%)
短いトレード:
86 (60.56%)
プロフィットファクター:
12.01
期待されたペイオフ:
12.60 USD
平均利益:
16.13 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
3 (-19.29 USD)
最大連続損失:
-98.85 USD (1)
月間成長:
116.04%
年間予想:
1 407.95%
アルゴリズム取引:
44%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
98.85 USD (4.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.31% (98.85 USD)
エクイティによる:
16.85% (333.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|17
|XAUUSD
|16
|EURUSD
|15
|AUDNZD
|13
|GBPNZD
|11
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|373
|AUDJPY
|252
|XAUUSD
|167
|EURUSD
|353
|AUDNZD
|85
|GBPNZD
|30
|GBPUSD
|219
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|44
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|93
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|12
|GBPCHF
|13
|EURGBP
|11
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|62
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|4.3K
|AUDJPY
|3.8K
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|3.5K
|AUDNZD
|1.4K
|GBPNZD
|497
|GBPUSD
|2.6K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-93
|CADJPY
|2.1K
|GBPAUD
|354
|EURJPY
|785
|GBPCHF
|498
|EURGBP
|416
|CHFJPY
|187
|GBPJPY
|966
|EURCAD
|300
|AUDCHF
|-7
|EURNZD
|159
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +82.98 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +288.85 USD
最大連続損失: -19.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
BCS-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
