シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SmartEdge Trading
Mashal Khan

SmartEdge Trading

Mashal Khan
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 116%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
142
利益トレード:
121 (85.21%)
損失トレード:
21 (14.79%)
ベストトレード:
82.98 USD
最悪のトレード:
-98.85 USD
総利益:
1 951.45 USD (57 569 pips)
総損失:
-162.42 USD (14 953 pips)
最大連続の勝ち:
19 (288.85 USD)
最大連続利益:
296.87 USD (12)
シャープレシオ:
0.59
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
39.42%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.10
長いトレード:
56 (39.44%)
短いトレード:
86 (60.56%)
プロフィットファクター:
12.01
期待されたペイオフ:
12.60 USD
平均利益:
16.13 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
3 (-19.29 USD)
最大連続損失:
-98.85 USD (1)
月間成長:
116.04%
年間予想:
1 407.95%
アルゴリズム取引:
44%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
98.85 USD (4.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.31% (98.85 USD)
エクイティによる:
16.85% (333.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 21
AUDJPY 17
XAUUSD 16
EURUSD 15
AUDNZD 13
GBPNZD 11
GBPUSD 10
AUDCAD 7
NZDCAD 6
GBPCAD 5
CADJPY 5
GBPAUD 3
EURJPY 3
GBPCHF 2
EURGBP 2
CHFJPY 2
GBPJPY 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 373
AUDJPY 252
XAUUSD 167
EURUSD 353
AUDNZD 85
GBPNZD 30
GBPUSD 219
AUDCAD 34
NZDCAD 44
GBPCAD 31
CADJPY 93
GBPAUD 4
EURJPY 12
GBPCHF 13
EURGBP 11
CHFJPY 4
GBPJPY 62
EURCAD 2
AUDCHF 0
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 4.3K
AUDJPY 3.8K
XAUUSD 18K
EURUSD 3.5K
AUDNZD 1.4K
GBPNZD 497
GBPUSD 2.6K
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.2K
GBPCAD -93
CADJPY 2.1K
GBPAUD 354
EURJPY 785
GBPCHF 498
EURGBP 416
CHFJPY 187
GBPJPY 966
EURCAD 300
AUDCHF -7
EURNZD 159
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +82.98 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +288.85 USD
最大連続損失: -19.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live
0.00 × 8
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
BCS-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
AAFX-Real
0.00 × 4
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Eightcap-Real
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
539 より多く...
レビューなし
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 6.25% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.47% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
